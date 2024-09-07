В МВД раскрыли подробности дела философа из Бауманки, публиковавшего антироссийские песни
РИАН: Дело доцента Бауманки Нестеренко связано с публикацией украинского клипа
Александр Нестеренко. Обложка © VK / Александр Нестеренко
Уголовное дело против преподавателя Бауманки Александра Нестеренко связано с публикацией видео к украинской песне. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Нестеренко опубликовал в соцсети видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц», — приводит слова представителя МВД РИА «Новости».
Напомним, ранее сообщалось, что Чертановский районный суд арестовал Нестеренко за публикацию антироссийских песен. Изучив материалы, следствие постановило, что в композициях содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русского народа.
Нестеренко родился в Москве, окончил РУДН и получил специальность «прикладная социология» в МГУ. Он — доцент кафедры «Философия», кандидат философских наук, автор книги «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище».