В МВД раскрыли подробности дела философа из Бауманки, публиковавшего антироссийские песни

Уголовное дело против преподавателя Бауманки Александра Нестеренко связано с публикацией видео к украинской песне. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Нестеренко опубликовал в соцсети видео к песне, в которой содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц», — приводит слова представителя МВД РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что Чертановский районный суд арестовал Нестеренко за публикацию антироссийских песен. Изучив материалы, следствие постановило, что в композициях содержатся признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русского народа.