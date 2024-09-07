Маск назвал безумием реальные сроки за неправильное обозначение гендера
Глава компаний Space X и Tesla, американский предприниматель Илон Маск назвал безумием реальные тюремные сроки, для тех, кто неправильно обозначает гендер человека. Своё мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в Шотландии новый закон позволяет осудить человека на семь лет. Такое решение может принять суд в отношении того, кто ошибочно назовёт трансгендера мужчиной или женщиной.
«Это безумно», — написал Маск в комментарии под постом на эту тему.
Ранее Маск предрёк Европейскому союзу демографический кризис. По его словам, графики рождаемости продолжают пикировать, а это неизбежно приведёт к обрушению численности.
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