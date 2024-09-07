Маск назвал безумием реальные сроки за неправильное обозначение гендера

Глава компаний Space X и Tesla, американский предприниматель Илон Маск назвал безумием реальные тюремные сроки, для тех, кто неправильно обозначает гендер человека. Своё мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Шотландии новый закон позволяет осудить человека на семь лет. Такое решение может принять суд в отношении того, кто ошибочно назовёт трансгендера мужчиной или женщиной.