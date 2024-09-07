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7 сентября, 18:21

Маск назвал безумием реальные сроки за неправильное обозначение гендера

Глава компаний Space X и Tesla, американский предприниматель Илон Маск назвал безумием реальные тюремные сроки, для тех, кто неправильно обозначает гендер человека. Своё мнение бизнесмен выразил в социальной сети X.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Шотландии новый закон позволяет осудить человека на семь лет. Такое решение может принять суд в отношении того, кто ошибочно назовёт трансгендера мужчиной или женщиной.

«Это безумно»,написал Маск в комментарии под постом на эту тему.

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Ранее Маск предрёк Европейскому союзу демографический кризис. По его словам, графики рождаемости продолжают пикировать, а это неизбежно приведёт к обрушению численности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Юрий Лысенко
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