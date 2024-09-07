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7 сентября, 19:20

Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стала драма «Комната по соседству»

Режиссёра Педро Альмодовар с «Золотым львом» за лучший фильм. Обложка © X / La Biennale di Venezia

Режиссёра Педро Альмодовар с «Золотым львом» за лучший фильм. Обложка © X / La Biennale di Venezia

Субботний вечер ознаменовал завершение 81-го Венецианского международного кинофестиваля на острове Лидо в Италии. Лучшим фильмом по итогам ежегодного события оказалась драма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, повествующая о последних днях онкобольной военной журналистки.

Кадр из фильма. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theroomnextdoormovie

Кадр из фильма. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theroomnextdoormovie

Лучшим актёром по версии жюри стал Венсан Линдон за роль в «Тихом сыне», лучшей актрисой — Николь Кидман, сыгравшая Роми в эротическом триллере «Плохая девочка». Победителем в номинации «Лучший сценарий» достался байопику о супруге бразильского политика Рубенса Пайвы Юнис под названием «Я всё ещё здесь», а большой приз жюри — исторической драме «Вермильо» итальянского режиссёра Мауры Дельперо.

Тест: Какой оскароносный фильм вам обязателен к просмотру?
Тест: Какой оскароносный фильм вам обязателен к просмотру?

А в сербской деревушке Дрвенград несколькими днями ранее завершился международный фестиваль классической музыки. Обладателем «Золотой матрёшки» стал уроженец Белграда Матия Спасоевич, второе место завоевал российский пианист Сергей Баженов, а «бронза» досталась белорусу Дмитрию Шувалову.

Илья Пушкарев
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