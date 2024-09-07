Лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля стала драма «Комната по соседству»

Субботний вечер ознаменовал завершение 81-го Венецианского международного кинофестиваля на острове Лидо в Италии. Лучшим фильмом по итогам ежегодного события оказалась драма испанского режиссёра Педро Альмодовара «Комната по соседству» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, повествующая о последних днях онкобольной военной журналистки.

Кадр из фильма. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theroomnextdoormovie

Лучшим актёром по версии жюри стал Венсан Линдон за роль в «Тихом сыне», лучшей актрисой — Николь Кидман, сыгравшая Роми в эротическом триллере «Плохая девочка». Победителем в номинации «Лучший сценарий» достался байопику о супруге бразильского политика Рубенса Пайвы Юнис под названием «Я всё ещё здесь», а большой приз жюри — исторической драме «Вермильо» итальянского режиссёра Мауры Дельперо.