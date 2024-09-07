Разочарование для фанатов: Юбилейный концерт группы «Курара» в Москве не состоится
Юбилейный концерт уральской группы «Курара» в Москве отменён
Состав группы «Курара». Обложка © Telegram / «Курара»
Юбилейный концерт группы «Курара», запланированный на 20 сентября в «Море Музыки» в Москве, был отменен. О причинах, не зависящих от коллектива и организаторов, музыканты сообщили в своём телеграм-канале, подчеркнув, что в данный момент никто не может на это повлиять.
«С каждым из тех, кто приобрёл билет, свяжутся по почте, указанной при покупке. В письме будут подробности о процедуре возврата или, при желании, возможностях обмена билета», — рассказали музыканты.
Группа попросила своих поклонников отнестись с пониманием и воздержаться от гневных комментариев, отметив, что все, кто участвовал в подготовке, стремились к тому, чтобы концерт состоялся.
Ранее суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей лидера рок-группы "Курара" Олега Ягодина за антивоенное высказывание во время концерта. Сам лидер уральской рок-группы в суде заявил, что не произносил фамилии президента и с обвинениями не согласен.