Разочарование для фанатов: Юбилейный концерт группы «Курара» в Москве не состоится

Юбилейный концерт группы «Курара», запланированный на 20 сентября в «Море Музыки» в Москве, был отменен. О причинах, не зависящих от коллектива и организаторов, музыканты сообщили в своём телеграм-канале, подчеркнув, что в данный момент никто не может на это повлиять.

«С каждым из тех, кто приобрёл билет, свяжутся по почте, указанной при покупке. В письме будут подробности о процедуре возврата или, при желании, возможностях обмена билета», — рассказали музыканты.

Группа попросила своих поклонников отнестись с пониманием и воздержаться от гневных комментариев, отметив, что все, кто участвовал в подготовке, стремились к тому, чтобы концерт состоялся.