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7 сентября, 20:31

Разочарование для фанатов: Юбилейный концерт группы «Курара» в Москве не состоится

Юбилейный концерт уральской группы «Курара» в Москве отменён

Состав группы «Курара». Обложка © Telegram / «Курара»

Состав группы «Курара». Обложка © Telegram / «Курара»

Юбилейный концерт группы «Курара», запланированный на 20 сентября в «Море Музыки» в Москве, был отменен. О причинах, не зависящих от коллектива и организаторов, музыканты сообщили в своём телеграм-канале, подчеркнув, что в данный момент никто не может на это повлиять.

«С каждым из тех, кто приобрёл билет, свяжутся по почте, указанной при покупке. В письме будут подробности о процедуре возврата или, при желании, возможностях обмена билета», — рассказали музыканты.

Группа попросила своих поклонников отнестись с пониманием и воздержаться от гневных комментариев, отметив, что все, кто участвовал в подготовке, стремились к тому, чтобы концерт состоялся.

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Ранее суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей лидера рок-группы "Курара" Олега Ягодина за антивоенное высказывание во время концерта. Сам лидер уральской рок-группы в суде заявил, что не произносил фамилии президента и с обвинениями не согласен.

Артём Гапоненко
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