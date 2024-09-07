Пекин пришёл в ярость от беспредела немецкого флота у своих границ

Корабли Военно-морских сил Германии пройдут через Тайваньский пролив по завершении международных учений в водах Индо-Тихоокеанского региона. Речь идёт о фрегате «Баден-Вюртемберг» и судне военной поддержки «Франкфурт-на-Майне». Визит в китайское приграничье намечен на середину сентября, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры газеты утверждают, что Поднебесная выступила против кораблей немецких ВМС в своих внутренних водах, но Берлин не придал этому значения, так как международное право твердит о свободном судоходстве в проливе. Кабмин ФРГ ожидает дипломатические споры с КНР и готов к их урегулированию, сказано в материале.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября», — отметили в издании.