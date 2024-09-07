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7 сентября, 20:40

Пекин пришёл в ярость от беспредела немецкого флота у своих границ

Spiegel: Корабли ВМС ФРГ зайдут в Тайваньский пролив, несмотря на протест Китая

Корабли Военно-морских сил Германии пройдут через Тайваньский пролив по завершении международных учений в водах Индо-Тихоокеанского региона. Речь идёт о фрегате «Баден-Вюртемберг» и судне военной поддержки «Франкфурт-на-Майне». Визит в китайское приграничье намечен на середину сентября, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры газеты утверждают, что Поднебесная выступила против кораблей немецких ВМС в своих внутренних водах, но Берлин не придал этому значения, так как международное право твердит о свободном судоходстве в проливе. Кабмин ФРГ ожидает дипломатические споры с КНР и готов к их урегулированию, сказано в материале.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября», — отметили в издании.

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Силы Luftwaffe тем временем насторожили Россию своим присутствием вблизи северных границ страны. Сразу три истребителя Eurofighter ВВС Германии провели учения в финском небе, отработав боевые манёвры в 180 километрах от РФ.

Обложка ©

Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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