Автоледи в пижаме протаранила шесть припаркованных машин на Кубани и была такова

Отечественная легковушка с 21-летней девушкой за рулём протаранила несколько припаркованных автомобилей в Краснодаре. Повредив чужое имущество, автоледи спешно ретировалась с места ДТП, бросив свою ласточку. Однако сбежать от закона молодой лихачке не удалось. Инцидент произошёл в ночь на 7 сентября на улице имени Николая Семёновича Котлярова, сообщили в региональном УМВД.

По словам очевидцев, справиться с управлением молодой автовладелице в пижаме и тапках помешало алкогольное опьянение. На опубликованных в Сети кадрах видно, что «двенашка» виновницы аварии до остановки успела «осчастливить» хозяев шести машин, четыре из которых — иномарки. Пострадавшие ТС отделались масштабными повреждениями задних дверей, крыльев и багажников.

Последствия ДТП в Краснодаре. Видео © Типичный Краснодар

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции разыскали любительницу ночных заездов, но от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Тем самым девушка заработала протокол об административном правонарушении. Кроме того, автоледи оказалась без страховки.