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7 сентября, 22:37

Хуситы заявили об уничтожении восьмого дрона США MQ-9 Reaper над Йеменом

Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

Американский бесплотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Американский бесплотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сообщили об уничтожении американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper над Йеменом. Соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа.

«Средства ПВО Йемена <…> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.

По оценке Сарии, это уже восьмой БПЛА, ликвидированный над Йеменом с начала эскалации.

Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно в Красном море, было пять взрывов
Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно в Красном море, было пять взрывов

Ранее в Красном море хуситы вновь атаковали принадлежащие Военно-морским силам Соединённых Штатов корабли. Нападению подверглись судно Contship Ono и два американских эсминца.

Оксана Попова
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