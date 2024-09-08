Хуситы заявили об уничтожении восьмого дрона США MQ-9 Reaper над Йеменом
Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper
Американский бесплотник MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons
Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сообщили об уничтожении американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper над Йеменом. Соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа.
«Средства ПВО Йемена <…> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.
По оценке Сарии, это уже восьмой БПЛА, ликвидированный над Йеменом с начала эскалации.
Ранее в Красном море хуситы вновь атаковали принадлежащие Военно-морским силам Соединённых Штатов корабли. Нападению подверглись судно Contship Ono и два американских эсминца.