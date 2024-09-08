Хуситы заявили об уничтожении восьмого дрона США MQ-9 Reaper над Йеменом

Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сообщили об уничтожении американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper над Йеменом. Соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа.

«Средства ПВО Йемена <…> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в небе над провинцией Мариб», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah.

По оценке Сарии, это уже восьмой БПЛА, ликвидированный над Йеменом с начала эскалации.