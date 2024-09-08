Глава МО Белоусов поздравил российских танкистов с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста. Обращение главы МО к экипажам боевых машин опубликовала пресс-служба ведомства.

Андрей Рэмович напомнил, что личный состав танковых войск с момента их основания служил образцом мужества и истинного патриотизма. Эта закалённая в боях традиция прошла сквозь десятилетия, и сегодня многотонные исполины под управлением российских танкистов всё так же уверенно громят врага в ходе специальной военной операции. Экипажи тяжелобронированной техники умело ориентируются в сложной обстановке, демонстрируют высочайшую стойкость и проявляют беспримерный героизм. Не меньший подвиг ежесуточно совершают и работники оборонки, которые снабжают фронт уникальными образцами вооружения.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!» — подытожил Белоусов.