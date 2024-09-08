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7 сентября, 23:38

Глава МО Белоусов поздравил российских танкистов с профессиональным праздником

В этом году День танкиста отмечается 8 сентября. Обложка © VK / Минобороны России

В этом году День танкиста отмечается 8 сентября. Обложка © VK / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста. Обращение главы МО к экипажам боевых машин опубликовала пресс-служба ведомства.

Андрей Рэмович напомнил, что личный состав танковых войск с момента их основания служил образцом мужества и истинного патриотизма. Эта закалённая в боях традиция прошла сквозь десятилетия, и сегодня многотонные исполины под управлением российских танкистов всё так же уверенно громят врага в ходе специальной военной операции. Экипажи тяжелобронированной техники умело ориентируются в сложной обстановке, демонстрируют высочайшую стойкость и проявляют беспримерный героизм. Не меньший подвиг ежесуточно совершают и работники оборонки, которые снабжают фронт уникальными образцами вооружения.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!» — подытожил Белоусов.

Белоусову показали подготовку танкистов, операторов дронов и миномётчиков в ЛВО
Белоусову показали подготовку танкистов, операторов дронов и миномётчиков в ЛВО

Напомним, что за время СВО российские танкисты не единожды выходили победителями из столкновений с превосходящими силами противника. Один из достойных киновоплощения эпизодов произошёл в июне этого года, когда Т-72Б3 группировки войск "Север" оказался под градом украинских дронов и артиллерии. Выдержав все удары, экипаж «Урала» совершил контратаку и точным огнём поразил группу ВСУ.

Илья Пушкарев
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