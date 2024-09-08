ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 00:12

МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России

Россия отправила в Узбекистан 14 детей, оставшихся без присмотра родителей

Вернувшиеся в Узбекистан дети. Обложка © Dunyo

Вернувшиеся в Узбекистан дети. Обложка © Dunyo

Власти Узбекистана совместно с санкт-петербургскими учреждениями временного ухода и попечительства над несовершеннолетними осуществили возвращение на родину 14 детей, которые остались в Северной столице без присмотра родителей. Подробностями поделилось информагентство МИД среднеазиатского государства Dunyo.

В сообщении говорится, что родители большинства детей некогда проживали с ними в России, но были депортированы. Поводом для этого послужило нарушение порядка пребывания в стране.

«Центру по уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, была выражена особая благодарность за тесное сотрудничество и заботу об узбекских детях», — сказано в сообщении агентства.

В России предложили депортировать из страны отсидевших мигрантов
В России предложили депортировать из страны отсидевших мигрантов

Ранее детский омбудсмен РФ отчиталась о возвращении на родину 20 российских ребятишек. Несовершеннолетние в возрасте от пяти до 15 лет удерживались курдскими формированиями на территории Сирии. По прибытии малышей и подростков отправили на реабилитацию в один из столичных центров.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Узбекистан
  • Мировая политика
  • Социальные проблемы
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров