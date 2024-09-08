МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России

Власти Узбекистана совместно с санкт-петербургскими учреждениями временного ухода и попечительства над несовершеннолетними осуществили возвращение на родину 14 детей, которые остались в Северной столице без присмотра родителей. Подробностями поделилось информагентство МИД среднеазиатского государства Dunyo.

В сообщении говорится, что родители большинства детей некогда проживали с ними в России, но были депортированы. Поводом для этого послужило нарушение порядка пребывания в стране.

«Центру по уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, была выражена особая благодарность за тесное сотрудничество и заботу об узбекских детях», — сказано в сообщении агентства.