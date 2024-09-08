Хулиганы разбили окна на участке для голосования в Хабаровском крае
Два хулигана закидали камнями один из избирательных участков в Хабаровском крае, разбив несколько окон. Впрочем, сорвать финальный день голосования подросткам не удалось — повреждения оперативно починили, и участок приступил к работе без опозданий, сообщил региональный избирком.
«Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена. Стёкла заменены», — гласит пост.
В избиркоме уточнили, что остальные участки открылись в штатном режиме. Они будут ждать своих избирателей до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.
А в Петербурге тем временем замечены признаки кампании по очернению выборов. Эксперты общественного мониторинга распознали нечестную игру после анализа некоторых жалоб, которые появились в Сети и мессенджерах накануне.
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