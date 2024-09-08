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Регион
8 сентября, 03:23

Хулиганы разбили окна на участке для голосования в Хабаровском крае

Два хулигана закидали камнями один из избирательных участков в Хабаровском крае, разбив несколько окон. Впрочем, сорвать финальный день голосования подросткам не удалось — повреждения оперативно починили, и участок приступил к работе без опозданий, сообщил региональный избирком.

«Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена. Стёкла заменены», — гласит пост.

В избиркоме уточнили, что остальные участки открылись в штатном режиме. Они будут ждать своих избирателей до 20:00, затем начнётся подсчёт голосов.

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А в Петербурге тем временем замечены признаки кампании по очернению выборов. Эксперты общественного мониторинга распознали нечестную игру после анализа некоторых жалоб, которые появились в Сети и мессенджерах накануне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sergios

Илья Пушкарев
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