НОМ заподозрил проведение намеренной кампании по очернению выборов в Петербурге
Экспертный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Петербурге продолжает изучение жалоб, полученных от участников выборов и наблюдателей по итогам второго дня голосования. По данным НОМ, не все претензии имеют под собой реальные доказательства — они голословно «вбрасываются» в Сеть с целью очернить электоральный процесс.
Так, подчеркнул эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев, с УИК №2328 поступило сообщение о возможном вскрытии пломбы сейфа в ночное время. Однако при этом авторы жалобы из числа общественных наблюдателей даже не удосужились обратиться в избирательную комиссию, а лишь обнародовали свои возмущения в Интернете.
«Поток информационных вбросов недостоверной информации о ходе выборов такой, что складывается впечатление, что по инициативе отдельных групп и кандидатов в Санкт-Петербурге идёт намеренная кампания по очернению выборов», — допустил Бибаров-Государев.
В целом выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Фиксируется высокая явка избирателей. Серьёзный интерес к голосованию проявляет и молодёжь.
Life.ru