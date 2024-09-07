НОМ заподозрил проведение намеренной кампании по очернению выборов в Петербурге

Экспертный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Петербурге продолжает изучение жалоб, полученных от участников выборов и наблюдателей по итогам второго дня голосования. По данным НОМ, не все претензии имеют под собой реальные доказательства — они голословно «вбрасываются» в Сеть с целью очернить электоральный процесс.

Так, подчеркнул эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев, с УИК №2328 поступило сообщение о возможном вскрытии пломбы сейфа в ночное время. Однако при этом авторы жалобы из числа общественных наблюдателей даже не удосужились обратиться в избирательную комиссию, а лишь обнародовали свои возмущения в Интернете.