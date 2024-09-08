Взрыв прогремел в Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье услышали громкий взрыв
Взрыв услышали в контролируемом Киевом городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».
В регионе не стали объявлять воздушную тревогу. Другая информация пока неизвестна, подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что Запорожская область осталась без света. Это произошло из-за разрыва линии электропередачи за городом. В результате аварии обесточило город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы.
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