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Регион
8 сентября, 07:13

Взрыв прогремел в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье услышали громкий взрыв

Взрыв услышали в контролируемом Киевом городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна».

В регионе не стали объявлять воздушную тревогу. Другая информация пока неизвестна, подробности не приводятся.

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Ранее стало известно, что Запорожская область осталась без света. Это произошло из-за разрыва линии электропередачи за городом. В результате аварии обесточило город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Наталья Афонина
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