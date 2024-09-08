Ветеринар объяснила, какие лакомства могут стать ядом для животных

Многие хозяева балуют домашних животных специальными лакомствами. Чаще всего их дают при дрессировке питомца, чтобы он был послушным и правильно выполнял все команды. Но это может быть небезопасно для здоровья четвероногого. Об этом заявила ветеринарный врач-диетолог Любовь Корочёва в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, особенно вредными считаются выбеленные угощения. Поедание таких лакомств может обернуться для животного серьёзными проблемами, вплоть до отравления, поноса и рвоты.

«Белые лакомства небезопасны. Туда только чего не добавляют, вплоть до формальдегида и хлора. А делается это для того, чтобы люди, смотря на белое, покупали белое, потому что этот цвет ассоциируется с чистым и красивым. Никто не заморачивается, в чём это и как готовится», – рассказала ветеринар.

Она добавила, что все сушёные лакомства делаются из жирных субпродуктов или недиетического мяса. Поэтому они так и привлекательны для питомцев. Однако если у вашего любимца есть гастрит или панкреатит, подобные угощения ему категорически запрещены. В качестве альтернативы лучше выбирать корм натуральных цветов, без постороннего запаха.

«Если это рубец, то он должен быть зелёный, как в природе. Если это лёгкое, то оно должно быть светло-коричневого цвета. Печень, соответственно, тёмно-коричневого цвета, бычий корень тоже коричневого цвета. Ну и запах не должен быть какой-то резкий, прогорклый», – посоветовала Корочёва.

При дрессировке нельзя перекармливать животное. Поощрять надо буквально одним волокном. Так у четвероногого будет больше мотивации. Кроме того, это не скажется на его весе, поскольку калорийность лакомств очень коварная, отметила диетолог.