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8 сентября, 07:55

Дрон ВСУ ударил по Росгвардии во время инженерных работ под Курском

Дрон ВСУ ударил по Росгвардии во время инженерных работ в Курской области. Обложка © Telegram / Росгвардия

Дрон ВСУ ударил по Росгвардии во время инженерных работ в Курской области. Обложка © Telegram / Росгвардия

В Курской области ребята из Росгвардии создали фортификационные сооружения, несмотря на удар FPV-дрона со стороны ВСУ. Военнослужащие смогли успешно укрыться от БПЛА.

«Во время проведения инженерных работ FPV-дрон ВСУ атаковал технику Росгвардии. Военнослужащие ведомства успели укрыться, БПЛА не нанёс существенных повреждений и упал на землю»,сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место происшествия вызвали сапёров. Они обследовали и обезвредили оставшиеся фрагменты дрона. После удара также была проверена работоспособность техники. Инженеры провели проверку и продолжили работв. В дальнейшем парни выполнили всё обустройство необходимых сооружений.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Росгвардия смогла обезвредить украинскую ракету HIMARS у Курской АЭС. Ведомство также поделилось полноценным видео всего процесса. Сбитый снаряд РСЗО HIMARS находился всего в пяти километрах от атомной электростанции.

Наталья Афонина
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