Дрон ВСУ ударил по Росгвардии во время инженерных работ под Курском

В Курской области ребята из Росгвардии создали фортификационные сооружения, несмотря на удар FPV-дрона со стороны ВСУ. Военнослужащие смогли успешно укрыться от БПЛА.

«Во время проведения инженерных работ FPV-дрон ВСУ атаковал технику Росгвардии. Военнослужащие ведомства успели укрыться, БПЛА не нанёс существенных повреждений и упал на землю», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

На место происшествия вызвали сапёров. Они обследовали и обезвредили оставшиеся фрагменты дрона. После удара также была проверена работоспособность техники. Инженеры провели проверку и продолжили работв. В дальнейшем парни выполнили всё обустройство необходимых сооружений.