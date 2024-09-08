Захарова назвала Хеллоуином и «адским шоу» предвыборную гонку в США 8 сентября, 08:28 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что предвыборная гонка в США давно превратилась в театр абсурда и больше напоминает Хеллоуин. Она напомнила, что борьба кандидатов строится лишь на взаимных оскорблениях и компромате. Об этом дипломат рассказала в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Какая же это гонка? Это какой-то, пардон, Хеллоуин. Потому что это же не кандидаты, которые отстаивают свои позиции. Это какое-то абсолютное безумие, чудовищный театр абсурда, где нет места ни предвыборным программам, ни адекватным дебатам, ни очищенным от оскорблений обменам репликами. Это всё сплошь компромат, агрессия, оскорбления», — поделилась она.

Захарова добавила, что политические соперники в США не гнушаются никакими методами, вплоть до манипулирования любыми видами информации. По её словам, даже сами американцы уже не воспринимают всерьёз ни Камалу Харрис, ни Дональда Трампа. Население готово поддержать одного из них лишь из пристрастий к конкретной партии, продолжила дипломат. В любом случае итоги этого предвыборного «адского шоу» уже никому в США не кажутся позитивными, резюмировала она.

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. На должность претендуют Камала Харрис и Дональд Трамп. Последний неоднократно говорил о вреде санкций против России, которые, по его мнению, бьют по мировому господству доллара. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян не обольщаться, думая, что в случае своей победы Трамп якобы отменит санкции. Политик назвал кандидата на пост главы Белого дома «системным персонажем».

Авторы Татьяна Миссуми