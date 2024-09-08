Авиация России сравняла с землёй логово центра спецопераций «Юг» ВСУ
Армия России разнесла пункт дислокации центра специальных операций «Юг» ВСУ
Армия России поразила пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, сообщает Минобороны РФ.
Также российские силы атаковали «цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов» Украины. По данным ведомства, было уничтожено скопление живой силы и «военной техники противника в 127 районах».
А средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата.
Ранее стало известно, что Россия 7 сентября разгромила ещё один пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад». В результате атаки враг потерял пункт временного нахождения подразделения, а также свою живую силу. Удары ВС РФ нанесли с помощью расчётов самоходных гаубиц «Мста-С».
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