Авиация России сравняла с землёй логово центра спецопераций «Юг» ВСУ

Армия России поразила пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, сообщает Минобороны РФ.

Также российские силы атаковали «цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов» Украины. По данным ведомства, было уничтожено скопление живой силы и «военной техники противника в 127 районах».

А средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата.