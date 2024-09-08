Загадочный взрыв обрушил цех в Киеве, из-под завалов достали уже два тела

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале сообщил о произошедшем в Голосеевском районе Киева взрыве «неизвестного происхождения». По его словам, это случилось на территории автотранспортного предприятия.

«В Голосеевском районе столицы, на территории АТП, произошёл взрыв неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте», — сказано в сообщении.

Место взрыва в Киеве. Фото © Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что взрыв прогремел в цехе автотранспортного предприятия. В результате здание частично разрушено. Погибли два человека, ещё одного достали из-под завалов живым. Причины взрыва ГСЧС не уточняет.