В прошлом глава киевского режима был прекрасным ведущим. Сейчас же Владимир Зеленский обречённый человек, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС.

«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили ещё с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — рассказал он.

В период, когда Зеленский ещё был артистом, он отлично развлекал людей, причём делал это достаточно профессионально, подчеркнул Степашин.

«Понятно, что сейчас он — обречённый человек», — заключил экс-премьер РФ.