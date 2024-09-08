Клоун: Бывший премьер-министр РФ жёстко высказался о Зеленском
Экс-премьер РФ Степашин назвал Зеленского клоуном и обречённым человеком
В прошлом глава киевского режима был прекрасным ведущим. Сейчас же Владимир Зеленский обречённый человек, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС.
«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили ещё с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — рассказал он.
В период, когда Зеленский ещё был артистом, он отлично развлекал людей, причём делал это достаточно профессионально, подчеркнул Степашин.
«Понятно, что сейчас он — обречённый человек», — заключил экс-премьер РФ.
Ранее о деятельности бывшего актёра Зеленского высказалась певица Лолита Милявская. Исполнительница заявила, что раньше очень любила его как лучшего продюсера. Правда, позже Зеленский просто подтвердил тезис о том, что артистам не стоит лезть в политику.
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