Механик-водитель поведал, как ему вслепую удалось вывести подбитый танк из-под огня ВСУ
РИА «Новости»: Механик-водитель вслепую вывел подбитый танк из-под огня
Механик-водитель танка Т80БВМ «Южной» группировки войск вывел подбитую машину из-под огня несмотря на то, что потерял систему видимости из-за атаки ВСУ и попадания у снаряда. Сделать это ему удалось благодаря командиру.
«Была ситуацию у меня. У нас побили триплексы (система видимости танка, — Прим. Life.ru). Меня на слепую вёл командир, я не видел дороги вообще, меня вёл командир, я полностью слушал все команды — это самое главное. Мы обратно выехали с помощью командира. Такая ситуация была неоднократно», — рассказал механик-водитель танка с позывным «Бродяга».
В беседе с РИА «Новости» он поведал, что бойцы ВСУ использовали противотанковую управляемую ракету (ПТУР), с помощью которой разбили навесное оборудование. При этом основная броня смогла выдержать атаку — снаряд ушёл вверх.
«Как-то с усмешкой, но проехали мы. Всё нормально, всё хорошо, в данный момент прям радостно было, что мы оттуда вышли», — отметил Бродяга, добавив, что в подобных ситуациях главное не растеряться.
Он подчеркнул, что российским военным удаётся «потихонечку-потихонечку» сдвигать украинские войска, а также выразил уверенность, что рано или поздно нашим ребятам получится победить эту «нечисть».
"Нужно выбить всех этих фашистов полностью. <...> Всё равно рано или поздно мы их победим, так же, как в ВОВ, так и тут победим. Мы их сдвинем и больше постараемся, чтоб их не было. Отобьём мирное население от всех зол нацизма", — указал танкист.
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