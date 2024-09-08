Российские учёные нашли способ убивать раковые клетки без вреда для здоровых
В МГМУ им. Сеченова создали наночастицы для борьбы с раком
В МГМУ имени Сеченова изобрели новый способ борьбы с раком, который в отличие от химиотерапии не повреждает здоровые клетки. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на результаты исследования.
Учёные создали наночастицы, которые накапливаются в стенках сосудов, питающих опухоль. Постепенно из наночастиц высвобождается препарат, который проникает только в ткани опухоли и уничтожает её. При этом на здоровые клетки воздействия никакого нет, что позволяет минимизировать риск возникновения побочных эффектов.
«Химиотерапия может приводить к тяжёлым последствиям для организма, поэтому мы разрабатываем систему, которая будет прицеливаться точно, как иголочкой, прямо в опухоль», — пояснили учёные.
Впоследствии эти наночастицы можно будет использовать для доставки практически любого химиотерапевтического препарата. На данный момент новую систему протестировали на клеточных линиях и перешли к экспериментам на животных.
Ранее стало известно, что разработанная в России противораковая вакцина успешно прошла доклинические испытания. Сразу после получения разрешения от Минздрава её планируется испытать на добровольцах. Решения об одобрении или отклонении заявки будут приниматься прежде всего на основе медицинских показаний.