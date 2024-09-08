Российские учёные нашли способ убивать раковые клетки без вреда для здоровых

В МГМУ имени Сеченова изобрели новый способ борьбы с раком, который в отличие от химиотерапии не повреждает здоровые клетки. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на результаты исследования.

Учёные создали наночастицы, которые накапливаются в стенках сосудов, питающих опухоль. Постепенно из наночастиц высвобождается препарат, который проникает только в ткани опухоли и уничтожает её. При этом на здоровые клетки воздействия никакого нет, что позволяет минимизировать риск возникновения побочных эффектов.

«Химиотерапия может приводить к тяжёлым последствиям для организма, поэтому мы разрабатываем систему, которая будет прицеливаться точно, как иголочкой, прямо в опухоль», — пояснили учёные.

Впоследствии эти наночастицы можно будет использовать для доставки практически любого химиотерапевтического препарата. На данный момент новую систему протестировали на клеточных линиях и перешли к экспериментам на животных.