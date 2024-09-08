Брат с любовницей похитили почтальоншу из Ленобласти и заставили переписать на него дом

В Ленинградской области 7 сентября в полицию пришла женщина, которая рассказала, что её пару часов назад затолкал в машину вместе со своей сожительницей собственный брат. Он вывез её в лес, чтобы потребовать переписать документы на частный дом на его имя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

48-летняя жительница деревни Старые Раглицы, работающая почтальоном, пришла в полицию с рассказом о том, как её 50-летний брат в посёлке Калитино на пару со своей 55-летней сожительницей усадил её в машину, после чего вывез в лесной массив. Там они заставили её подписать документ о переоформлении частного дома в деревне Раглицы на её брата. Напуганная женщина всё исполнила, после чего её отпустили.

Насладиться новым имуществом у злоумышленников не вышло, поскольку полиция задержала их в тот же день. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).