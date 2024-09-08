Армия России нанесла удары по бригадам ВСУ в 12 населённых пунктах под Курском 8 сентября, 10:21 Артиллеристы РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска разгромили скопления украинских военнослужащих и вражеской техники в 12 населённых пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились как с воздуха, так и артиллерийским огнём.

«Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишнёвка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость [Курской области]», — уточнили в ведомстве.

Также ВС РФ нанесли мощные удары по резервам украинской армии в Сумской области, в том числе по базам наёмников. Под российский огонь попали 22-я механизированная, 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, 1-й бригада нацгвардии, а также 101-я, 103-я, 107-я, 113-я, 118-я бригады теробороны, находившиеся вблизи населённых пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

Кроме того, в министерстве сообщили, что украинская армия за последние сутки лишилась до 510 военнослужащих и 19 единиц техники во время боевых действий в приграничных районах Курской области.

Авторы Татьяна Миссуми