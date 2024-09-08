Армия России истребляет бойцов ВСУ под Курском сотнями и испепеляет подкрепление ВСУ за сутки потеряли до 510 военных и 19 единиц бронетехники в Курской области 8 сентября, 09:33 Солдаты ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия за последние сутки лишилась до 510 военнослужащих и 19 единиц техники во время боевых действий в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 3 танка, БМП и 15 боевых бронированных машин, а также 2 артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — говорится в заявлении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра. Армия России не даёт перебросить подкрепление ВСУ в регион, только за 6 сентября смертоносный налёт российской авиации не пережили резервы 10 украинских бригад в Сумщине.

Авторы Татьяна Миссуми