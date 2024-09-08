Прямой и честный: Российские политики высказались о губернаторе Югры Кухаруке

Ставший официальным главой Югры Руслан Кухарук придерживается принципа прямого и честного диалога с жителеми региона, а также сможет эффективно решать поставленные перед ним задачи и вопросы. Российские политики высказали своё мнение о компетенциях и личных качествах Кухарука.

«Руслан Николаевич, поздравляю вас с избранием на должность губернатора Ханты-Массийского автономного округа — Югры. Мы с вами много лет вместе работаем. Я прекрасно знаю вас как профессионала. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что у вас получится сохранить мощную динамику развития Югры, но и, безусловно, вы привнесёте своё в эффективное решение тех задач и вопросов, которые перед вами поставили», — так охарактеризовал главу Югры губернатор Тюменской области Александр Моор, его цитирует РИА «ФедералПресс».

Руководитель Тюменской области напомнил, что три региона так называемой «тюменской матрёшки» уже двадцать лет обеспечивают общую масштабную программу «Сотрудничество». В её рамках было создано и проведено большое количество объектов и мероприятий с целью улучшения жизни жителей ЯНАО, Югры и юга Тюменской области.

Глава парламента округа Борис Хохряков, вручивший постановление об официальном избрании Кухарука на должность губернатора, напомнил, что с того момента, как президент одобрил его назначение на должность врио главы округа, прошёл 101 день. Председатель подчеркнул, что стиль управления нового губернатора отличается прямым и честным подходом к диалогу с местными жителями.

Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев отметил, что политическая структура нашей страны устроена таким образом, что значительная нагрузка за принимаемые на территории российских субъектов решения ложится на плечи губернаторов. А назначения нового главы Югры — передового региона, на благо которого трудятся прекрасные люди — он считает историческим событием. По его словам, ХМАО — энергетическое сердце России, которое лидирует во многих направлениях, от экономики до социальной политики.