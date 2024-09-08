Губернатором Югры большинством голосов избран Руслан Кухарук. Такое решение приняли депутаты областной Думы на сегодняшнем заседании. Его кандидатуру одобрили 33 парламентария из 36.

Соперниками Кухарука были депутат Думы ХМАО Алексей Савинцев и гендиректор «ЮграНефтеРазведка», депутат Михаил Сердюк. Кухаруку 45 лет, он закончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2011 года работал в администрации Тюмени, а в 2018 году избирался на должность главы этого города.