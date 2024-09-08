В Петербурге тренер по плаванию защипал ребёнка-инвалида до синяков

В петербургском акваклубе «Батискаф» разгорелся скандал из-за действий одного из тренеров по плаванию. На персональной тренировке он щипал ребёнка-инвалида, из-за чего у пострадавшего на спине появился большой синяк. Деталями поделилась мать мальчика Юлия в беседе с 360.ru.

Женщина рассказала, что тренер использовал свою авторскую методику, которая заключается в пощипывании. Якобы это делается из «добрых побуждений» и стимулирует работу ног у детей с органическим повреждением мозга и с РАС. Однако Юлия осталась в шоке от такого способа обучения через боль и физическую силу.

«Он как будто бы считает, что дети-инвалиды понимают только через боль. <…> Неизвестно, сколько ещё детей могли пострадать от его действий, ведь они не говорят, поэтому не могут пожаловаться», — заявила мать пострадавшего.

Сам тренер называет себя педагогом-психологом. На сайте клуба указано, что он окончил Башкирский государственный университет по направлению «Психология», а также обучился на тренера. Женщина уже обратилась в Генеральную прокуратуру, где организовали проверку. Если противоправные действия подтвердятся, то тренер будет наказан.