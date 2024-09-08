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Регион
8 сентября, 13:58

Глава КЧР Темрезов отдал голос за кандитатов в Народное Собрание региона

Губернатор Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов проголосовал за кандидатов в народное собрание региона на 30-м избирательном участке. Об этом российский политик сообщил в личном телеграм-канале.

«Я традиционно голосую за будущее развитие, за те цели и задачи, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин — это реализация приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных проектов, поддержка детства, материнства, поддержка наших ребят, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, развитие экономики и социальной сферы»,написал он.

Темрезов также выразил благодарность избирателям, которые пришли, чтобы поучаствовать в выборах. Он назвал жителей региона традиционно активными в избирательном праве, что показывает их стремление изменить жизнь Карачаево-Черкесской республики к лучшему.

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Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что процесс выборов в стране в целом прошёл без проблем, если вынести за скобки попытки представителей отдельных партий вмешиваться в работу избиркомов. Она поблагодарила сотрудников ЦИК за круглосуточный труд по мониторингу выборного процесса.

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Telegram / Рашид Темрезов

Юрий Лысенко
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