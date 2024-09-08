Картины на бронежилетах покажут на выставке «Русский стиль. Сталь» 8 сентября, 11:32 Выставка «Русский стиль: Сталь». Обложка © РИА «ФедералПресс»

В Нижнем Новгороде стартовала уникальная выставка под названием «Русский Стиль: Сталь»: российские художники продемонстрируют свои творения на стальных пластинах армейских бронежилетов. В центре внимания, безусловно, находится спецоперация, но также посетители смогут окунуться и в историю. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Выставка «Русский стиль: Сталь». Обложка © РИА «ФедералПресс»

Выставка «Русский стиль: Сталь». Обложка © РИА «ФедералПресс»

Выставка «Русский стиль: Сталь». Обложка © РИА «ФедералПресс»

«Эта выставка не только художественная, но и историческая. Мы живём в то время, когда пишется история нашей страны. Пишут её люди на передовой – бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Каждый из них является героем. Каждая стальная пластина – это та часть сердца, которая помогает им участвовать в боевых действиях», — отметил в приветственном слове зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Куратор выставки Светлана Чепрова отметила, что художники выступили в этом проекте как философы, они нашли форму выразить те мысли, которые порой тяжело сказать вслух. Посетить экспозицию можно будет до 29 сентября. Авторами работ стали не только профессиональные художники, но и студенты художественных вузов. Выставка уже презентовалась в Донецке, Тольятти и Казани. Организаторы надеются, что проект привлечёт внимание, прежде всего, молодёжи, которая сейчас оказалась на смене исторических вех.

«Эту выставку нужно больше показывать молодёжи, чтобы она понимала историю, что сейчас происходит, и, самое главное, понимала, что будущая история зависит от всех нас. Искусство объединяет, воодушевляет, поднимает дух», – подчеркнул почётный гость мероприятия, кавалер трёх орденов мужества, участник президентской программы «Время героев», полковник Евгений Чинцов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал организационный комитет Национального центра «Россия». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что оргкомитет возглавит первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Авторы Татьяна Миссуми