Врио главы Калининградской области Беспрозванных проголосовал на выборах

«Пришёл на избирательный участок, впервые проголосовал как житель Калининградской области. Вижу, что многие уже отдали свои голоса: дома, дистанционно или на участке (даже в такую жаркую погоду). Приходят с родными, для некоторых это уже семейная традиция. Друзья, кто ещё не успел, сегодня самое время — участки работают до 20:00, последний день. Не упустите возможность. Это важно для региона», — сообщил врио руководителя области в посте.