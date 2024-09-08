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Регион
8 сентября, 14:01

Врио главы Калининградской области Беспрозванных проголосовал на выборах

Врио руководителя Калининградской области Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах главы региона. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Алексей Беспрозванных проголосовал на выборах губернатора Калиниградской области. Видео © Предоставлено Life.ru

«Пришёл на избирательный участок, впервые проголосовал как житель Калининградской области. Вижу, что многие уже отдали свои голоса: дома, дистанционно или на участке (даже в такую жаркую погоду). Приходят с родными, для некоторых это уже семейная традиция. Друзья, кто ещё не успел, сегодня самое время — участки работают до 20:00, последний день. Не упустите возможность. Это важно для региона», — сообщил врио руководителя области в посте.

Губернатор Липецкой области Артамонов проголосовал на избирательном участке
Губернатор Липецкой области Артамонов проголосовал на избирательном участке

Ранее Life.ru сообщал о том, что руководитель Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах главы региона вместе со своей супругой Каринэ Хабировой. Он посетил 109-й избирательный участок в концертном зале «Башкортостан».

Обложка ©

Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Юрий Лысенко
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