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8 сентября, 11:14

70 взрывов: ВСУ подорвали курский посёлок минами, поставленными Западом

Командир Лазарь: ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок под Курском

ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства посёлок Нижний Мордок в Курской области. Об этом рассказал командир с позывным «Лазарь», который работает в подразделении 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север».

«В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь посёлок, (противотанковыми минами, — Прим. Life.ru) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как отметил российский военнослужащий, на четвёртый день мины подорвались, за десять минут было слышно около 70 взрывов. К счастью, из местных жителей никто не пострадал. Однако ранения получили три коня и стадо баранов, добавил боец.

«Лазарь» добавил, что это были противоднищевые мины с осколочной «рубахой». Солдат ВС РФ подчеркнул, что наши сапёры уже осмотрели остановку, возле которой произошёл подрыв, и обнаружили на строении повреждения от осколков.

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Ранее Life.ru рассказывал, что инженеры Росгвардии обнаружили мину-сюрприз в Луганской Народной Республике (ЛНР). Служебная собака кинологов подтвердила догадку специалистов. Использовав накладной заряд, сапёры уничтожили мину на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Александра Мышляева
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