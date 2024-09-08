ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства посёлок Нижний Мордок в Курской области. Об этом рассказал командир с позывным «Лазарь», который работает в подразделении 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север».

«В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь посёлок, (противотанковыми минами, — Прим. Life.ru) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Как отметил российский военнослужащий, на четвёртый день мины подорвались, за десять минут было слышно около 70 взрывов. К счастью, из местных жителей никто не пострадал. Однако ранения получили три коня и стадо баранов, добавил боец.

«Лазарь» добавил, что это были противоднищевые мины с осколочной «рубахой». Солдат ВС РФ подчеркнул, что наши сапёры уже осмотрели остановку, возле которой произошёл подрыв, и обнаружили на строении повреждения от осколков.