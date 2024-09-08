Очень серьёзная угроза: В США рассказали об опасных планах финнов у российских границ

Размещение истребителей F-35 в Финляндии, способных переносить ядерное оружие, является серьёзной угрозой для безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«По оценкам, один самолёт F-35, оснащённый ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы <…>. Это делает размещение самолётов в Финляндии потенциально очень серьёзной угрозой для безопасности России», — пишет автор публикации.

Также в материале отмечен тот факт, что два из этих боевых самолётов американского производства на этой недели уже осуществили пробную посадку на одной из автотрасс Финляндии. Это говорит о том, что F-35 при необходимости могут приземляться и вылетать не только с авиабаз.