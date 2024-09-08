Очень серьёзная угроза: В США рассказали об опасных планах финнов у российских границ
MWM: Размещение в Финляндии истребителей F-35 является угрозой для РФ
Размещение истребителей F-35 в Финляндии, способных переносить ядерное оружие, является серьёзной угрозой для безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«По оценкам, один самолёт F-35, оснащённый ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы <…>. Это делает размещение самолётов в Финляндии потенциально очень серьёзной угрозой для безопасности России», — пишет автор публикации.
Также в материале отмечен тот факт, что два из этих боевых самолётов американского производства на этой недели уже осуществили пробную посадку на одной из автотрасс Финляндии. Это говорит о том, что F-35 при необходимости могут приземляться и вылетать не только с авиабаз.
При этом своего ядерного оружия у Финляндии нет, а руководство страны говорит, что не намерено ввозить ЯО НАТО на свою территорию. По крайней мере, об этом публично заявил финский президент Александр Стубб, который признал, что ядерный арсенал играет ключевую роль в силах сдерживания военного альянса, но в его развёртывании в Финляндии нет необходимости.
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