На избирательный участок в Волжском пришли древнерусские богатыри

В городе Волжский Волгоградской области на избирательный участок пришли древнерусские богатыри. В доспехах с мечами и щитами голосовали представители Клуба исторического фехтования и реконструкции «Драккар». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Богатыри пришли голосовать. Видео © Telegram / Администрация Волжского

Члены УИК № 1132 встретили богатырей в народных костюмах с караваем и танцами.