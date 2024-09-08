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8 сентября, 14:11

На избирательный участок в Волжском пришли древнерусские богатыри

В городе Волжский Волгоградской области на избирательный участок пришли древнерусские богатыри. В доспехах с мечами и щитами голосовали представители Клуба исторического фехтования и реконструкции «Драккар». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Богатыри пришли голосовать. Видео © Telegram / Администрация Волжского

Члены УИК № 1132 встретили богатырей в народных костюмах с караваем и танцами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в городе металлургов — Шелехове — на избирательный участок сегодня пришли алюминий и его королева. Их внешний вид не случаен. ИркАЗ — градообразующее предприятие, с которого в середине ХХ века началась история города Шелехова, поэтому жители решили подчеркнуть уникальность своего города таким интересным способом.

Обложка ©

Telegram / Администрация Волжского

Александра Мышляева
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