На избирательный участок в Волжском пришли древнерусские богатыри
В городе Волжский Волгоградской области на избирательный участок пришли древнерусские богатыри. В доспехах с мечами и щитами голосовали представители Клуба исторического фехтования и реконструкции «Драккар». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Богатыри пришли голосовать. Видео © Telegram / Администрация Волжского
Члены УИК № 1132 встретили богатырей в народных костюмах с караваем и танцами.
Ранее Life.ru рассказывал, что в городе металлургов — Шелехове — на избирательный участок сегодня пришли алюминий и его королева. Их внешний вид не случаен. ИркАЗ — градообразующее предприятие, с которого в середине ХХ века началась история города Шелехова, поэтому жители решили подчеркнуть уникальность своего города таким интересным способом.
Telegram / Администрация Волжского