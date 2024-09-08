Безумный фанат атаковал машину группы «Корни» после концерта в Ленобласти В Ленобласти мужчина пытался залезть в машину к группе «Корни» после концерта 8 сентября, 12:13 Мужчина попытался залезть в машину к группе «Корни». Обложка © Telegram / Подслушано в Мурино

В Ленинградской области мужчина попытался пробраться в машину к группе «Корни», которая уезжала после своего выступления на дне города в Мурино. Охрана успела повалить дебошира на землю и скрутила. Кадры появились в Сети.

Мужчина попытался залезть в машину к группе «Корни». Видео © Telegram / Подслушано в Мурино

По словам очевидцем, нарушитель был изрядно пьян. Он перелез через ограждение, отделяющее музыкантов от поклонников, после чего попытался залезть в машину к артистам. Его мотивы неизвестны. Сами исполнители допускают, что мужчина хотел просто сфотографироваться с ними, но действовал слишком грубо, что спровоцировало охрану.

«Его немножко грубовато, конечно, остановили, но у них свои правила. Вроде бы нормально всё с ним, но я в таких случаях предпочитаю лучше сфотографироваться, чтобы он пошёл дальше спокойно, но здесь мы просто не успели, уже были в машине», — рассказал солист группы Александр Бердников порталу 78.ru.

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Авторы Татьяна Миссуми