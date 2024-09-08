СК возбудил дело после отравления сотрудников избиркома в Петербурге 8 сентября, 12:49 СК завёл дело после отравления на избирательных участках. Обложка © Telegram / СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге члены нескольких избирательных участков отравились готовой едой, предоставляемой им во время работы. Возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ по факту оказания небезопасных услуг. Об этом сообщает региональный СК.

СК завёл дело после отравления на избирательных участках. Видео © Telegram / СК России по Санкт-Петербургу

«По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло массовое отравление шаурмой. Уже зафиксировано 29 случаев. Все пострадавшие покупали продукцию в заведении «Шаурма», расположенном на Дмитровском шоссе, 157, строение 2.

Авторы Татьяна Миссуми