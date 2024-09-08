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8 сентября, 12:33

В администрации Сочи опровергли информацию о прибитой к пляжу морской мине

Информация о прибитой к пляжу Сочи морской мине не подтвердилась. Об этом сообщили в официальном канале администрации города Сочи. Там отметили, что местность на видео не совпадает с реальными пейзажами курорта.

«Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — говорится в сообщении.

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Ранее по Сети распространилось видео, на котором морская мина прибилась к пляжу. Однако взрывоопасный предмет, который с лёгкостью подрывает огромные суда, не смутил отдыхающих. Они решили выкатить снаряд на сушу, не дожидаясь сапёров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nina Alizada

Александра Мышляева
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