В администрации Сочи опровергли информацию о прибитой к пляжу морской мине

Информация о прибитой к пляжу Сочи морской мине не подтвердилась. Об этом сообщили в официальном канале администрации города Сочи. Там отметили, что местность на видео не совпадает с реальными пейзажами курорта.

«Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — говорится в сообщении.