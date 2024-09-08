Захарова назвала победой Москвы отказ многих стран от антироссийской линии 8 сентября, 13:19 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Россия одержала своего рода победу, когда многие страны отказались от антироссийского мейнстрима, всё благодаря сверхусилиям Москвы и «сумасшедшим по сложности» механизмам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, комментируя тот факт, что в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) иностранные политики признавались в неэффективности санкций и их вреде для мировой экономики.

«Я считаю, что это победа. <…> Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации. И ведь вышли. И что нам предрекали, что будем голодные, холодные, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов будем — это я очень хорошо помню», — пояснила дипломат.

Она напомнила, что сложности у российской экономики были огромные, но всё же удалось с ними справиться. Захарова подчеркнула, что признания зарубежных политиков о негативных последствиях санкций для Запада — это «победа здравого смысла». По её словам, Россия ведёт борьбу не только ради себя, но и ради нового справедливого миропорядка, где на пьедестале находятся не идеалы исключительности, эксклюзивности и доминирования, а прежде всего ценность гармоничного сосуществования всех участников мировых процессов.

Захарова также предложила рассматривать успехи России на данном направлении как «победу духа», потому что за продвижением нашей страны вперёд «стоят победы конкретных людей — и тех, кто на передовой, и тех, кто на передовой тех же самых экономических и финансовых баталий».

В начале сентября сообщалось, что Минфин Соединённых Штатов ввёл санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Также в Вашингтоне заявили, что против сотрудников российских СМИ будут введены визовые ограничения.

Авторы Татьяна Миссуми