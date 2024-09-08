Франция и другие западные страны не могут похвастаться таким же уровнем прозрачности в организации выборов, какой есть в России. Такое мнение высказал внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер, сопроводивший лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на избирательный участок в школе № 1236, где проходило голосование на выборах депутатов в Мосгордуму 8 созыва.

«Я внимательно слежу за этими выборами, и я доволен тем, как они проходят. К сожалению, в Западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов. И я бы хотел, чтобы президент Франции был так же честен перед своим народом, как президент Путин», — сказал Пьер де Голль, чьи слова приводит пресс-служба ЛДПР.