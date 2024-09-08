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8 сентября, 13:38

Внук Шарля де Голля назвал отличие между выборами в РФ и во Франции

Пьер де Голль: Выборы в РФ куда более прозрачны, чем во Франции

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пьер де Голль. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Франция и другие западные страны не могут похвастаться таким же уровнем прозрачности в организации выборов, какой есть в России. Такое мнение высказал внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер, сопроводивший лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на избирательный участок в школе № 1236, где проходило голосование на выборах депутатов в Мосгордуму 8 созыва.

«Я внимательно слежу за этими выборами, и я доволен тем, как они проходят. К сожалению, в Западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов. И я бы хотел, чтобы президент Франции был так же честен перед своим народом, как президент Путин», — сказал Пьер де Голль, чьи слова приводит пресс-служба ЛДПР.

В Шелехове на избирательный участок пришли Алюминиевые король и королева
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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что выборы глав регионов и депутатов разного уровня в России проходят в штатном режиме. По её словам, картину портят лишь действия отдельных депутатов, которые стараются вмешиваться в процесс.

Владимир Озеров
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