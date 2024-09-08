На видео попал трусливый побег экипажа ВСУ после подрыва пикапа с «кочующим» миномётом

В ходе разведки в Кременском районе ЛНР операторы БПЛА спецназа «Ахмат» обнаружили украинский пикап с блуждающим миномётом. Парни, недолго думая, мощным ударом подорвали машину и засняли момент возгорания. Об этом команда рассказала в Telegram.

Спецназ «Ахмат» спалил пикап ВСУ с блуждающим миномётом. Видео © Telegram / Группа «ШРАМА» 204 полк СпН «АХМАТ»

«В Кременском районе, Серебрянское лесничество, в ходе разведки операторами БПЛА спецназа «АХМАТ», выявлена цель — автомобиль «Пикап», с блуждающим миномётом», — сообщает команда.

Группа Шрама нанесла удар по противнику из 120-миллиметрового миномёта. Авто охватило мощное пламя, что «заставило укровояк бежать, как зайцев». А наши парни зажигательным зарядом испепелили машину с «кочующим» миномётом.