Военный эксперт заявил о «лихорадке» киевского режима после просчёта с Курской областью

Нападение ВСУ на Курскую область в корне изменило ситуацию в зоне СВО. Россия начала освобождать населённые пункты на Украине один за другим, что говорит о том, что киевский режим просчитался, и фронт начинает сыпаться. Таким мнением поделился генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с «Царьградом».

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о том, что вся линия фронта перешла под контроль российских военных, пока рано. Сейчас соприкосновения с вэсэушниками на линии обороны у ВС РФ более тысячи километров.

«Если где-то на отдельных участках наши ребята завладели инициативой, осуществляют полный контроль, то это начало именно той ситуации, когда говорят о том, что фронт начинает сыпаться. Постепенно, поэтапно», — отметил Липовой.

Эксперт добавил, что у киевского режима был план на то, что Россия оголит фронт в попытках защитить курское приграничье, однако он с треском провалился. Теперь на украинских направлениях образовались бреши, куда и заходят российские штурмовые группы.

«Сейчас киевский режим, видя все свои просчёты, лихорадочно ищет выход из создавшейся ситуации», — подчеркнул генерал-майор.