Врио губернатора Курской области Смирнов проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поучаствовал в выборах главы региона. Для этого он явился на избирательный участок в Юго-Западном государственном университете. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Принял участие в голосовании по выборам губернатора Курской области. По традиции, которая есть во многих семьях нашей страны, сделал это лично, на избирательном участке в Юго-Западном государственном университете», — написал он.

Глава области добавил, что происходящие в Курской области события стали испытанием для каждого её жителя, однако, несмотря на украинские обстрелы, выборы проходят в штатном режиме. По его словам, военные круглосуточно следят за безопасностью неба над регионом.

«Голосование продолжается, члены избирательной комиссии отмечают спокойную и приветливую атмосферу в течение всего периода голосования. Приходят на выборы целыми семьями. Люди вновь проявляют настоящий курский характер. Мы вместе в этот ответственный для нашего региона момент», — взбодрил местных чиновник.

Он также выразил благодарность своим землякам за проявленные сплочённость и единство.