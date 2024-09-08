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Регион
8 сентября, 14:18

Врио губернатора Курской области Смирнов проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Обложка © Телеграм / Алексей Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Обложка © Телеграм / Алексей Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поучаствовал в выборах главы региона. Для этого он явился на избирательный участок в Юго-Западном государственном университете. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Принял участие в голосовании по выборам губернатора Курской области. По традиции, которая есть во многих семьях нашей страны, сделал это лично, на избирательном участке в Юго-Западном государственном университете», — написал он.

Глава области добавил, что происходящие в Курской области события стали испытанием для каждого её жителя, однако, несмотря на украинские обстрелы, выборы проходят в штатном режиме. По его словам, военные круглосуточно следят за безопасностью неба над регионом.

«Голосование продолжается, члены избирательной комиссии отмечают спокойную и приветливую атмосферу в течение всего периода голосования. Приходят на выборы целыми семьями. Люди вновь проявляют настоящий курский характер. Мы вместе в этот ответственный для нашего региона момент», — взбодрил местных чиновник.

Он также выразил благодарность своим землякам за проявленные сплочённость и единство.

В России за всё время выборов подтвердился лишь один факт нарушения агитации
В России за всё время выборов подтвердился лишь один факт нарушения агитации

Ранее на выборах также появился врио главы Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он отметил, что на избирательных участках часто появляются целыми семьями, для которых участие в таком событии стало традиционным.

Владимир Озеров
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