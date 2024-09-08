«Нужно в два раза больше»: Эксперт согласился с идеей Останиной о спецоперации по демографии Эксперт Ракша: Сейчас в России самая низкая рождаемость за последние 200 лет 8 сентября, 19:33 Многодетная семья. Обложка © freepik

Демограф Алексей Ракша согласился с депутатом Госдумы Ниной Останиной, которая призвала к «специальной демографической операции» в России. По его словам, проблема с рождаемостью стоит очень остро, хотя государство давно поставило в приоритете развитие многодетности в стране.

«Инфраструктура в принципе есть, потому что сейчас рождается самое низкое число детей, видимо, за последние 220 — 230 лет на нынешней территории Российской Федерации. Так мало, как сейчас, не рождалось никогда », — сказал Ракша в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что даже при подъёме рождаемости демографический кризис быстро не преодолеть: это будет «всё равно меньше, чем было восемь лет назад». По его словам, увеличить число семей с 4–5 детьми до 51% в ближайшем будущем не получится, так как многодетность, к сожалению, у многих россиянок не в приоритете. Ракша уверен, что хотя семей с тремя детьми становится больше, но резкий демографический скачок сделать не удастся.

«У женщин примерно конца 60-х годов рождения, из них всего 15% были многодетными, даже чуть меньше. У женщин 80-х или даже конца 80-х, скорее всего, эта цифра достигнет уже в 24-25%, и это будет всё равно самый высокий результат за много десятилетий, то есть у нас многодетность и так неплохо подросла. Но, конечно же, нужно ещё, в два раза больше», — резюмировал эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России следует провести «специальную демографическую операцию», а начаться она должна с Дальнего Востока. Останина обратилась к правительству с инициативой о создании единого центра демографической подготовки. Она также призвала не забывать о поддержке семей, где уже есть дети, прорабатывая для них систему преференций. В пример Останина привела Сахалин. Там дети из многодетной семьи могут поступать вне конкурса на бюджет в вуз.

Авторы Татьяна Миссуми