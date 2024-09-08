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8 сентября, 19:41

Любителям «тихой охоты» перечислили самые грибные регионы России

Подмосковье попало в топ-5 регионов России, где больше всего грибов

Россиянам назвали места, где сейчас больше всего «водится» грибов. В пятёрке лидеров оказались леса Подмосковья, пишет РИАМО.

Больше всего вкусных и полезных грибов растёт в экологически чистых зонах. На данный момент Подмосковье разгружают от «грязных» предприятий, которые влияют на почву и воздух.

Кроме Подмосковья любители «тихой охоты» могут отвести душу в Алтайском крае, Новгородской области, Карелии, Ленинградской и Владимирской областях. По данным аналитиков, в этих регионах сейчас больше всего грибов. Арендовать там жильё будет стоить от четырёх до семи тысяч рублей.

Россиянам назвали самый полезный способ заготовки грибов на зиму
Россиянам назвали самый полезный способ заготовки грибов на зиму

Ранее россиянам рассказали о ядовитых грибах, которые легко спутать с опятами. Речь идёт о серо-жёлтой гифоломе, она значительно светлее и желтее по цвету, имеет выраженный горький вкус. Среди опятоподобных грибов в подмосковных лесах есть и галерина окаймлённая. Отравление ею может привести к гибели человека.

Обложка ©

freepik/bublikhaus

Алёна Зиновьева
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