Любителям «тихой охоты» перечислили самые грибные регионы России
Подмосковье попало в топ-5 регионов России, где больше всего грибов
Россиянам назвали места, где сейчас больше всего «водится» грибов. В пятёрке лидеров оказались леса Подмосковья, пишет РИАМО.
Больше всего вкусных и полезных грибов растёт в экологически чистых зонах. На данный момент Подмосковье разгружают от «грязных» предприятий, которые влияют на почву и воздух.
Кроме Подмосковья любители «тихой охоты» могут отвести душу в Алтайском крае, Новгородской области, Карелии, Ленинградской и Владимирской областях. По данным аналитиков, в этих регионах сейчас больше всего грибов. Арендовать там жильё будет стоить от четырёх до семи тысяч рублей.
Ранее россиянам рассказали о ядовитых грибах, которые легко спутать с опятами. Речь идёт о серо-жёлтой гифоломе, она значительно светлее и желтее по цвету, имеет выраженный горький вкус. Среди опятоподобных грибов в подмосковных лесах есть и галерина окаймлённая. Отравление ею может привести к гибели человека.