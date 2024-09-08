Любителям «тихой охоты» перечислили самые грибные регионы России

Россиянам назвали места, где сейчас больше всего «водится» грибов. В пятёрке лидеров оказались леса Подмосковья, пишет РИАМО.

Больше всего вкусных и полезных грибов растёт в экологически чистых зонах. На данный момент Подмосковье разгружают от «грязных» предприятий, которые влияют на почву и воздух.

Кроме Подмосковья любители «тихой охоты» могут отвести душу в Алтайском крае, Новгородской области, Карелии, Ленинградской и Владимирской областях. По данным аналитиков, в этих регионах сейчас больше всего грибов. Арендовать там жильё будет стоить от четырёх до семи тысяч рублей.