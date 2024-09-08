В Кургане проверяют информацию о возможном подкупе избирателей 8 сентября, 17:40 Выборы в Кургане. Обложка © Telegram / Полиция Курганской области

В Кургане полиция начала проверку после жалоб граждан в связи с предполагаемым подкупом избирателей во время выборов губернатора 8 сентября. Об этом рассказала пресс-служба УМВД РФ по региону.

«Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка», — указано в тексте.

Как уточнил глава областной избирательной комиссии Роман Скиндерев, сейчас правоохранителям предстоит не только установить факт возможного подкупа, но и причастность кандидата, потому что, возможно, это была злонамеренная провокация со стороны конкурентов по избирательной гонке.

Ранее сообщалось, что в России с начала года произошло 167 аварийных ситуаций на сетях связей и 222 DDoS-атаки на сервисы Департамента информационных технологий (ДИП) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время подготовки к выборам. Данные предоставил Роскомнадзор.

Авторы Татьяна Миссуми