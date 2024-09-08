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8 сентября, 16:57

Умер руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев

Леонид Окунев. Обложка © VK / Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко

Леонид Окунев. Обложка © VK / Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко

В Тюмени на 76-м году умер директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Леонид Окунев. Об этом сообщили в официальной группе театра.

«Сегодня ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации, почётный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Окунев Леонид Григорьевич. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — говорится в сообщении.

В 1993 году Леонид Окунев вместе с другом основал театр, а в 2005 году занял пост директора и художественного руководителя. До 1975 года он трудился в Тюменском областном драматическом театре, а также выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре и камерном драматическом театре ЧИП «Империя».

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Ранее Life.ru сообщал, что на 83-м году жизни скончался телеведущий, легенда КВН Александр Масляков. Он получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», основателем творческого объединения «АМиК».

Александра Мышляева
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