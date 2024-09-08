Умер руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев

В Тюмени на 76-м году умер директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Леонид Окунев. Об этом сообщили в официальной группе театра.

«Сегодня ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации, почётный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Окунев Леонид Григорьевич. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — говорится в сообщении.

В 1993 году Леонид Окунев вместе с другом основал театр, а в 2005 году занял пост директора и художественного руководителя. До 1975 года он трудился в Тюменском областном драматическом театре, а также выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре и камерном драматическом театре ЧИП «Империя».