В Петербурге прошла церемония в честь жертв блокады Ленинграда фашистами

На Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония, приуроченная к 83-й годовщине начала блокады Ленинграда фашистами во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы Александр Беглов.

«Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда в городе проходят памятные мероприятия. На мемориальных кладбищах петербуржцы возлагали цветы к монументам и могилам павших, в школах провели уроки памяти, в БКЗ, музеях, библиотеках и на городских площадях проходят концерты, литературные вечера и мероприятия, посвящённые траурной дате», — говорится в публикации.

Беглов лично посетил мемориал. Кроме того, цветы возложили представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, члены городского правительства, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский и другие парламентарии, глава правления общественной организации «Жители блокадного Лениграда» Елена Тихомирова. Чтобы почтить память жертв, пришли также представители Конституционного суда России, депутаты Госдумы, члены Главного командования ВМФ и Ленинградского военного округа, делегация от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, общественных организаций ветеранов, блокадников, узников концлагерей и прочих, студенты, школьники и простые петербуржцы.