«Побеждает тот, кто утонет последним»: Немецкий ведущий Мокридж оскорбил пловцов-паралимпийцев В ФРГ телеканал убрал шоу «Что в коробке?» из-за шутки ведущего о паралимпийцах 8 сентября, 16:51 Люк Мокридж. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thereallukemockridge

Немецкий телеканал Sat.1 отказался выпускать в эфир телешоу «Что в коробке?», ведущим которого был Люк Мокридж. Всё дело в неудачной и жестокой шутке шоумена про паралимпийцев. Об этом пишет издание Bild.

«Чёткое решение против Люка Мокриджа (35 лет)! Sat.1 не будет транслировать своё новое шоу «Что в коробке?» — сказано в публикации.

Мокридж в одном из своих подкастов с сарказмом заявил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним». Общественность тут же осудила ведущего. Резонанс был такой силы, что Мокриджу пришлось публично извиняться. Он объяснил в соцсети, что никого не хотел обидеть, а шутку якобы даже согласовал с участниками паралимпийского движения.

Ранее сообщалось, что паралимпиец из Ирана Мортеза Мехрзад Селакьяни, выступающий в волейболе сидя, вынужден спать на полу во время Игр в Париже, так как организаторы не обеспечили его персонализированной кроватью. Рост спортсмена — два метра 46 сантиметров, что вызвано проблемами с гормоном роста.

Авторы Татьяна Миссуми