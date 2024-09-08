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8 сентября, 19:03

В Орловской области неизвестные похитили одного из самых почитаемых церковных старцев современности

Орловского предпринимателя подозревают в похищении схиархимандрита Илия

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Православие.ru

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Православие.ru

Бизнесмена из Орла Геннадия Цуркова подозревают в похищении одного из самых почитаемых церковных старцев современности схиархимандрита Илия, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм "Спорительница хлебов", вынесли священнослужителя и уехали с ним в неизвестном направлении.

Момент похищения схиархимандрита Илия. Видео © Telegram / Mash

По предварительным данным, главный мотив преступления — стремление получить выкуп, однако рассматривают и личный конфликт. Цурков был помощником Илия, вместе они открыли фонд, который собирал деньги на строительство духовного центра Вятский Посад.

Предпринимателя задержали 7 сентября в городе Болхове Орловской области. Его доставили в Москву и арестовали.

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Александра Мышляева
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