В Орловской области неизвестные похитили одного из самых почитаемых церковных старцев современности
Орловского предпринимателя подозревают в похищении схиархимандрита Илия
Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Православие.ru
Бизнесмена из Орла Геннадия Цуркова подозревают в похищении одного из самых почитаемых церковных старцев современности схиархимандрита Илия, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм "Спорительница хлебов", вынесли священнослужителя и уехали с ним в неизвестном направлении.
Момент похищения схиархимандрита Илия. Видео © Telegram / Mash
По предварительным данным, главный мотив преступления — стремление получить выкуп, однако рассматривают и личный конфликт. Цурков был помощником Илия, вместе они открыли фонд, который собирал деньги на строительство духовного центра Вятский Посад.
Предпринимателя задержали 7 сентября в городе Болхове Орловской области. Его доставили в Москву и арестовали.
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