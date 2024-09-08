Как у Оруэлла: Захарова уличила Запад в бегстве от реальности
Захарова: Запад стремится заглушить всё, что говорит о реальном положении дел
Западным санкциям не удалось обрушить российскую экономику, Восточный экономический форум (ВЭФ) показал, что попытка изолировать РФ провалилась, но Запад не готов признать факты и пытается заглушить всё, что говорит о реальном положении дел. Об этом на полях ВЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою. А наша экономика даже по данным международных финансовых институтов занимает лидирующие позиции. <...> [При этом Запад] не терпит фактов, не терпит реальности, не терпит истины. Они закрывают и глушат всё, что напоминает им об истинном положении дел», — констатировала дипломат в беседе с «Царьградом».
Ранее на ВЭФ Мария Захарова заявила, что Россия уже победила в противостоянии с Западом, убедив многие страны отказаться от русофобских нарративов. Этого получилось добиться благодаря сверхусилиям Москвы и работе безумно сложных механизмов. Она добавила, что за кулисами форума многие иностранные политики признавали, что санкции не только не работают против РФ, но и вредят мировой экономике.
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