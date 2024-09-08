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8 сентября, 18:29

Праздник спорта и дружбы: В Казахстане стартовали V Всемирные игры кочевников

В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Обложка © Telegram / Мария Захарова

8 сентября в столице Казахстана официально стартовали V Всемирные игры кочевников (ВИК). Церемония открытия прошла на центральном стадионе «Астана Арена», который способен разместить свыше 30 тысяч зрителей.

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

На мероприятии присутствовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров. Кадрами с отрытия поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

«Сборную команду России из 150 спортсменов встречают в столице Казахстана аплодисментами и поют ей «Катюшу». Праздник спорта и дружбы! Казахстан напомнил планете, каким должен быть мировой спорт — деполитизированным, открытым для всех и пропагандирующим спорт, а не извращения!», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Фото © Telegram / Мария Захарова

В первый месяц после открытия Новый Херсонес принял более полумиллиона человек
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Ранее Life.ru рассказывал, что Бурятии состоялось важное событие, приуроченное к двум ключевым мероприятиям в жизни местного буддийского сообщества. В рамках празднования 260-летия института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы были торжественно открыты памятник «Церемония признания буддизма в России» и крупнейший соборный храм Бурятии – Цогчен дуган.

Александра Мышляева
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