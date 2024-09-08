Праздник спорта и дружбы: В Казахстане стартовали V Всемирные игры кочевников
В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников
Торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников. Обложка © Telegram / Мария Захарова
8 сентября в столице Казахстана официально стартовали V Всемирные игры кочевников (ВИК). Церемония открытия прошла на центральном стадионе «Астана Арена», который способен разместить свыше 30 тысяч зрителей.
На мероприятии присутствовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров. Кадрами с отрытия поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сборную команду России из 150 спортсменов встречают в столице Казахстана аплодисментами и поют ей «Катюшу». Праздник спорта и дружбы! Казахстан напомнил планете, каким должен быть мировой спорт — деполитизированным, открытым для всех и пропагандирующим спорт, а не извращения!», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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