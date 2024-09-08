Команда Трампа хочет запустить линейку водки под его именем

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа хотела выпустить марку водки под его именем для продвижения предвыборной компании. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post, со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа обсуждали запуск линейки водки Trump. Пока что она так и не появилась на рынке. Человек, близкий к Трампу, сказал, что у него нет планов рекламировать или запускать линейку водки», — пишет издание.

Тем не менее Трамп, более чем кто-либо в истории предвыборных гонок США, стремится извлечь выгоду из своего имени. В отличие от других экс-президентов, которые ограничиваются публичными выступлениями и автобиографиями, Трамп пошёл ещё дальше, выпуская такие товары, как кроссовки и даже библии, сообщает газета. Он утверждает: «Если на меня нападают и мне приходится тратить деньги на адвокатов и разбираться с этим, мне нужно как-то на этом зарабатывать», говорится в тексте статьи. В то же время некоторые советники и юристы экс-хозяина Овального кабинета считают, что многие из его лицензионных соглашений сомнительны.